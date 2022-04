Morreu Robert Morse, ator de "Mad Men"

Robert Morse, ator de "Mad Men", morreu aos 90 anos de idade.

"O meu bom amigo, Bobby Morse, morreu aos 90 anos", disse Larry Karaszewski, escritor e produtor, através do Twitter. "Um grande talento e com um espírito belíssimo. Envio amor ao filho, Charlie, e à filha, Allyn."

O ator somou quase 60 anos de carreira, tendo participado em mais de 100 peças, escreve o The Guardian. Morse chegou a ganhar um prémio Tony, pela sua adaptação teatral de "How to Succeed in Business Without Really Trying".

Em "Mad Men", o ator interpretava Bertram Cooper - que lhe valeu cinco nomeações para os Emmys.

My good pal Bobby Morse has passed away at age 90. A huge talent and a beautiful spirit. Sending love to his son Charlie & daughter Allyn. Had so much fun hanging with Bobby over the years - filming People v OJ & hosting so many screenings (How To Succeed, Loved One, That’s Life) pic.twitter.com/H1vCD3jjul