Bebé com cocaína e heroína no organismo já teve alta do Hospital de São João

A bebé, com trissomia 21, que foi levada para as urgências do Hospital de São João, no Porto, depois de os pais terem sido apanhados a consumir droga num carro, recebeu alta hospitalar esta quarta-feira.

A menina de dois anos tinha acusado heroína e cocaína no sangue, nas análises feitas no hospital. Sublinhe-se que a bebé estava no interior do carro quando os pais, a quem já tinha sido retirada de forma provisória anteriormente, estavam a consumir droga.

A criança já foi reencaminhada para uma instituição, onde ficará até que o Tribunal de Família e Menores do Porto tome uma decisão sobre o seu futuro, o que, segundo o Jornal de Notícias, pode acontecer já em maio durante uma audiência em que serão ouvidos os pais, que vivem habitualmente em França, e uma irmã, de 26 anos, que já teve a guarda legal da criança.

Os pais, um homem com 45 anos e uma mulher com 40, ele operário da construção civil e ela desempregada, foram detidos pela PSP na manhã do passado 13.