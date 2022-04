Militar morre durante salto de paraquedas na Chamusca

Uma militar morreu, esta quinta-feira, durante um salto de paraquedas no campo de saltos do Arrepiado, no concelho da Chamusca (Santarém), confirmou fonte da proteção civil, à agência Lusa.

O alerta para trauma (queda) foi dado às 11h51, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que adiantou ainda que na chegada ao local, foi verificado que, apesar de estarem a ser desenvolvidos esforços de reanimação por enfermeiros militares, a vítima já não tinha sinais de vida.

No local, estiveram elementos da corporação de bombeiros da Chamusca, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR.