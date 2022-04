Sócrates reage a 'confissão' de Costa: "Veja ao que me vi obrigado, à humilhação que me foi infligida"

Como se esperava, José Socrates já reagiu às declarações polémicas de António Costa, que, segundo citações do 4.º volume da biografia atualizada de Mário Soares de Joaquim Vieira, acusa o antigo primeiro-ministro de ‘”aldrabar” o PS ao dizer que a mãe tinha herdado uma fortuna de família, para justificar os seus gastos elevados.

José Sócrates respondeu, num comunicado enviado à imprensa, ao que considerou "velhacas acusações" do atual primeiro-ministro.

"Eu considero isso uma velhacaria porque eu pensava que essa intriga sobre a herança da minha mãe vinha do Ministério Público. Vejo agora que vinha, afinal, da direção do PS", começou por dizer, sublinhando que as declarações de António Costa "apenas evidenciam a reserva mental com que a direção do PS sempre encarou o Processo Marquês".

"Pela frente alegavam que estavam em silêncio, mas por detrás faziam uma intriga contra mim baseada em falsidades", acrescentou.

"Eu nunca menti a ninguém. Pelo contrário: vi-me obrigado pela instrução do processo Marquês a provar tudo aquilo que eu estou a dizer, através das escrituras que entreguei e que provam as heranças da minha mãe", disse, quando confrontado com a acusação do processo, no qual não consta origem de cinco milhões de euros

"Veja ao que me vi obrigado, à humilhação que me foi infligida", sublinhou José Sócrates o antigo primeiro-ministro.