Exército explica morte de militar: "Sistema de paraquedas não funcionou"

Já está a ser realizado “processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias” do incidente.





O Exército emitiu um comunicado confirmando a morte de uma militar no campo de saltos do Arrepiado, no concelho da Chamusca, esta quinta-feira, na sequência de uma falha no sistema de paraquedas, que não “funcionou devidamente”, durante a execução do salto.

“É com profundo pesar que o Exército informa que hoje, pelas 12h20, faleceu uma Militar Paraquedista, de 52 anos, que se encontrava a efetuar um salto de abertura manual para manutenção da qualificação de paraquedista, na zona de lançamento do Arripiado (Concelho da Chamusca)”, lê-se no comunicado, a que o Nascer do Sol teve acesso.

“Durante a execução do salto, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda da nossa Militar. Foram acionados de imediato os procedimentos de emergência médica, estando o Exército a realizar o processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias em que ocorreu este acidente”, informa ainda o Exército.

O alerta para trauma (queda) foi dado às 11h51, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que adiantou ainda que na chegada ao local, foi verificado que, apesar de estarem a ser desenvolvidos esforços de reanimação por enfermeiros militares, a vítima já não tinha sinais de vida.

No local, estiveram elementos da corporação de bombeiros da Chamusca, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR.