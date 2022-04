Casal Obama deverá abandonar Spotify

Higher Ground, empresa de produção do casal, não pretende renovar o contrato com o Spotify.





Barack Obama e Michelle Obama deverão sair em outubro do Spotify, altura em que acaba o acordo com a empresa.

A Higher Ground, empresa de produção do casal, não pretende renovar o contrato, tendo como objeitivo fazer ligações com outras empresas, escreve o Bloomberg, tais como a Audible (Amazon) e a HiMeartMedia.

Note-se que o antigo presidente norte-americano tinha um podcast, chamado "Renegades: Born in the USA", e que contava com o músico Bruce Springsteen. Mas não é o único: a colaboração entre o casal e a empresa deu também origem ao "The Michelle Obama Podcast" - um dos programas mais famosos em 2020.