Rosto de Simone de Oliveira eternizado num mural em Lisboa pintado pelo seu neto

A nova obra está localizada na fachada do prédio n.º 1 da Rua António Patrício e é sobretudo visível a quem passa pela Avenida de Roma.





É provavelmente uma das maiores figuras da música portuguesa e, agora, para além de com certeza ficar eternizada no coração dos portugueses, a artista vai ficar eternizada num prédio em Alvalade, num mural com cerca de 15 metros de altura e 10 metros de largura, feito pelo seu neto, o arquiteto e graffiter, André Mano.

O convite nasceu da Junta de Freguesia de Alvalade, numa iniciativa anunciada no Dia Mundial do Teatro, 27 de março, com o nome 'Galeria dos Inesquecíveis', e que, segundo a página da própria junta, tem como objetivo "celebrar personalidades e homenageá-las, valorizando o espaço público e a comunidade de Alvalade".

Esta foi prontamente aceite por André Mano, que, com este trabalho, afirma ter conseguido conjugar a sua paixão "pelo hip-hop, pelo grafitti e pela arquitetura".

Acompanhado por frases alusivas ao percurso da carreira de Simone de Oliveira, o projeto estende-se ao longo de várias paredes. A nova obra está localizada na fachada do prédio n.º 1 da Rua António Patrício e é sobretudo visível a quem passa pela Avenida de Roma.

Este é o primeiro trabalho sozinho de André, que anteriormente tinha trabalhado como assistente num mural no bairro de Padre Cruz, em Carnide. Levou uma semana a ser feito e consumiu cerca de 300 latas de tinta em spray.