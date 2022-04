MP constitui suspeito alemão como arguido no caso do desaparecimento de Maddie McCann

De momento, Christian Brückner está preso e enfrenta uma acusação de violação de uma jovem alemã de 20 anos. Este crime terá acontecido em Portugal, em 2004, portanto, três anos antes do desaparecimento de Maddie.





A Comarca de Faro do Ministério Público (MP) constituiu Christian Brückner como arguido no caso de desaparecimento de Maddie McCann.

Segundo indica o MP num comunicado divulgado, esta quinta-feira, no site oficial, o “arguido foi constituído pelas autoridades alemãs em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal”.

O inquérito – que investiga as circunstâncias do desaparecimento da menina britânica - é dirigido pelo DIAP de Faro (secção de Portimão) com a coadjuvação da Polícia Judiciária, sublinhou o MP, que também se realçou a cooperação das autoridades inglesas e alemãs na investigação.

O cidadão alemão já tinha sido considerado como um suspeito no caso do desaparecimento da criança. De momento, Christian Brückner está preso e enfrenta uma acusação de violação de uma jovem alemã de 20 anos. Este crime terá acontecido em Portugal, em 2004, portanto, três anos antes do desaparecimento de Maddie.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento turístico que a família McCann alugou na Praia da Luz, Algarve, na noite de 3 de maio de 2007. A menina britânica tinha três anos e terá sido levada do quarto onde dormia com os dois irmãos.