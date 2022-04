Diploma publicado a tempo de acabar com o uso obrigatório da máscara já esta sexta-feira

A queda da obrigatoriedade da máscara seria aplicada apenas no sábado, no entanto, as disposições legais entre o Governo e o Presidente da República foram suficientemente rápidas para que o diploma fosse publicado em Diário da República, numa edição suplementar, antes da meia-noite.





A partir desta sexta-feira, já será possível andar sem máscara nos espaços públicos (exceto em estruturas hospitalares, lares e transportes públicos) em Portugal.

Esta medida – e mais outras restrições – foi tomada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. O decreto chegou de imediato ao Palácio de Belém, o que permitiu a que Marcelo Rebelo de Sousa desse logo luz verde para avançar com a promulgação.

“O Presidente da República promulgou o diploma do Governo, recebido esta tarde, que procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, reduzindo designadamente a obrigatoriedade do uso de máscaras”, lê-se no site da Presidência da República.

O Governo enviou o diploma ainda hoje para publicar em Diário da República, numa edição suplementar, o que significa que estas alterações foram divulgadas antes da meia-noite. Na publicação lê-se que “o presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”, pelo que a queda das máscaras acontece já amanhã.

