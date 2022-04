Cão da polícia militar invade relvado em final de campeonato brasileiro

Boris, um dos seguranças de quatro patas da partida brasileira, entrou no relvado sem que alguém percebesse o que afinal queria.





Um cão da polícia militar brasileira invadiu inesperadamente o jogo da final do campeonato da região de Pernambuco, entre Náutico e Retrô, para apanhar… a bola.

Boris, um dos seguranças de quatro patas da partida brasileira, entrou no relvado sem que alguém percebesse o que afinal queria. O jogo ficou interrompido durante um minuto e meio e mesmo com um polícia atrás de Boris, o pastor belga só descansou, depois de correr de um lado para o outro, quando conseguiu agarrar a bola com os dentes.

No Brasil, o cão da polícia invadiu o campo 😂 pic.twitter.com/8LqGhAkBV7 — B24 🇺🇦 (@B24PT) April 21, 2022

Para conseguir prendê-lo, o polícia utilizou outra bola para atrair a atenção de Boris, que acabou por seguir o isco, sendo depois colocada a trela para sair do relvado.

Boris invadiu o relvado já na segunda parte, numa altura do jogo em que Retrô estava a vencer Náutico por 1-0, tendo terminado assim a partida. Depois do apito final, a Federação Pernambucana de Futebol partilhou nas redes sociais o estado da bola.

O CRIMINOSO / A PROVA DO CRIME 😂 pic.twitter.com/5TQdFNhkp3 — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) April 21, 2022