Condecorações dividem mais do que unem

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar, entre centenas de outras figuras ligadas à Revolução dos Cravos, Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, António de Spínola e Francisco da Costa Gomes. Uma decisão que muita polémica tem gerado, já que se trata de figuras muito pouco consensuais, tanto pelo papel que desempenharam na Revolução dos Cravos, como no PREC, no 11 de Março ou no 25 de Novembro, ou até mais cedo e mais tarde. Fazem, aliás, parte de uma lista com cerca de 200 nomes que Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, quer ver condecorados desde o tempo da presidência de Ramalho Eanes, e que nenhum Presidente acedera a condecorar... até agora. Mas, afinal, está o Presidente Marcelo a tentar dar um passo a caminho da conciliação e unidade nacional em torno da História de Portugal ou, ao contrário, a abrir novas feridas e divisões na sociedade portuguesa?

