Mithá Ribeiro: "Vivemos num mundo quase insano"

Na primeira parte da entrevista publicada na semana passada , o vice-presidente do Chega falou longamente sobre as questões raciais versus racismo e colonização versus colonialismo. Professor e investigador da Universidade Católica, Mithá Ribeiro tornou-se relativamente conhecido quando foi convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos para escrever um livro e participar num debate sobre educação. Era também convidado de outras universidades, mas diz que desde que se filiou no Chega os convites praticamente desapareceram. A última pergunta da primeira parte da entrevista versava sobre a diferença entre racismo e questão racial e Mithá Ribeiro defendeu que há «problemas raciais por resolver, mas não se chamam racismo. O próprio homem branco mostrou arrependimento e complexo de culpa sobre o racismo».

Mas isso é uma generalização.

Os problemas raciais que existem hoje já não dependem do esforço do homem branco. O homem branco já abriu as instituições, já fez a parte que lhe compete.

Quer dizer que agora cabe às minorias assumirem e seguirem o seu papel?

A autorresponsabilidade é um valor universal, das minorias e das maiorias. É colocar exatamente ao mesmo nível maioria e minoria. É tão errada a discriminação negativa, como é errada a discriminação positiva. O fenómeno racial é histórico, não compreendemos o dito racismo sem um contexto histórico. Quando fazemos a história, não podemos escolher os fenómenos que nos agradam e apagar os que nos desagradam. Há violência branca e está presente no debate racial, mas onde está a violência negra nesse debate? Em 1974, uma esmagadora maioria negra expulsou 500 mil colonos, na maior parte brancos, nascidos e criados em África. Os movimentos de independência foram anti portugueses e anti branco. Houve pessoas queimadas vivas na zona onde eu morava. Houve mulheres e crianças violadas. Foi claramente uma violência negra contra uma minoria branca e com traços de tentação genocida. Mas, hoje, quando pega num manual escolar para discutir a questão racial o que tem lá é uma meia verdade. A meia verdade é pior que a mentira porque é mais difícil de desfazer. Estes episódios violentos estão guardados debaixo do tapete. Têm que ser trazidos para cima da mesa e não podemos discutir o racismo sem discutir isto. Quem pratica a violência, se depois quer ser um sujeito moral, tem que ter remorsos, arrependimento e culpa. O homem branco teve isso. Viu alguma vez nas sociedades africanas algum remorso, algum arrependimento? A população branca que nasceu e viveu em Moçambique foi expropriada. Houve o 24/20.

O 24/20 é as pessoas terem 24 horas para levarem 20 quilos na bagagem para saírem imediatamente do país. Em Moçambique continua a haver.

Sim, ainda há.

Sendo negro, como é que os outros negros recebem estas coisas que acabou de dizer?

Negros, brancos, azuis ou amarelos, há os mais inteligentes e os menos inteligentes. Nenhuma identidade é homogénea. Mas um homem branco de esquerda só quer ver um lado da identidade negra. Eu não falo sozinho, tenho uma família e amigos que percebem o que estou a dizer.

Acha que o seu líder quando estipula que os ciganos são todos iguais não está a ser contraditório com o que acaba de dizer?

Não. O meu líder tem que ser o mais defendido naquilo que faz em questões ciganas.

A 10 de julho de 2019, escreveu ‘por que razão é que quando se discute racismo são sempre quase todos brancos? O que hoje se passa é de tal modo grosseiro que equivale a questionar o filho de pais de pertenças raciais distintas. És do clube racial da tua mãe ou do clube do teu papá? Afinal, tu és branco como o teu pai ou preto como a tua mãe?’. Escreveu também ‘O ISCTE havia de ter vergonha nesta matéria. Uma universidade carregada de brancos especializados em África, a minha área de especialização, e que fez de mim um proscrito intelectual, felizmente o preço da minha liberdade. E vejam-se as barbaridades que se dizem sobre África. As quotas não são para os pretos e ciganos, são para fabricar esquerdistas’.

É isso mesmo. Sublinho tudo.

