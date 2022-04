Duelo de titãs ingleses

Arsenal e Manchester United enfrentam-se hoje, na luta pelos principais lugares da Premier League. Em Espanha, é dia de final na Taça do Rei.





A Premier League está quase a chegar ao fim da atual temporada, pelo que, agora, cada jornada é como se fosse uma final. Hoje, o Arsenal de Cédric Soares e Nuno Tavares vai enfrentar, em Londres, o Manchester United de Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Duas equipas separadas por apenas três pontos - se bem que os gunners, que levam a vantagem, têm um jogo a menos - e que procuram chegar, pelo menos, ao quarto lugar da tabela classificativa inglesa. As recentes três derrotas consecutivas do Arsenal, apaziguadas pela vitória frente ao Chelsea por 4-2 na última jornada, não auguram boas fortunas para os gunners, mas a realidade é que o Manchester United vem também de uma pesada derrota, frente ao Liverpool de Diogo Jota, por 4-0.

Final em Espanha

Já em Espanha, o Betis de Rui Silva e William Carvalho vai lutar com o Valencia de Thierry Correia e Gonçalo Guedes pelo título de campeão na Taça do Rei. É a decisão final desta competição, que foi conquistada pelo Barcelona na temporada passada. As apostas estão em alta, e nem Betis nem Valencia gozam de um favoritismo absoluto, pelo que está tudo em aberto.