Santos Silva convida todos a visitarem a "casa da democracia" no 25 de abril

Palácio de São Bento estará aberto a todas as pessoas entre as 15h00 e as 18h00.





Augusto Santos Silva convidou este sábado todos os cidadãos a visitarem o parlamento - a "casa da democracia" - que estará aberto ao público na tarde de 25 de abril.

"À tarde, a Assembleia da República estará de portas abertas. A partir das 15:00 cá estarei para receber as pessoas que quiserem visitar a casa da democracia e conhecer os espaços mais importantes do trabalho dos senhores deputados e deputadas, como a Sala do Plenário, a Sala do Senado e outros espaços", disse o presidente da Assembleia da República, através do Twitter.

Deste modo, na próxima segunda-feira, o Palácio de São Bentro estará aberto a todas as pessoas entre as 15h00 e as 18h00, onde os visitantes poderão circular diretamente entre o edifício do parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro. "É uma maneira de abrirmos a casa da democracia àqueles que a democracia serve, os cidadãos", refere ainda Santos Silva.

"Convido, portanto, todos e todas as interessadas a visitar a casa da democracia, esta Assembleia da República, durante a tarde do próximo dia 25 de Abril. É também uma maneira de se associarem à Revolução dos Cravos, de dizerem: Esta é a nossa democracia", conclui.