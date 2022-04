Homem morre depois de ser colhido por comboio em Óbidos

Um homem, com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos, morreu este domingo no concelho de Óbidos, depois de ser colhido por um comboio na linha férrea, adiantaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Leiria, o acidente ocorreu na Linha do Oeste, entre as estações de Óbidos e das Caldas da Rainha, desconhecendo-se por agora as causas do sucedido.

O alerta foi dado pelas 9h33, tendo ido para o local um total de 15 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e da GNR.

A circulação rodoviária foi temporariamente interrompida mas já foi reaberta.