'Quando finalmente é fim de semana' e o destino é Portugal

Há muito que se sabe que a Praia da Comporta, em Alcácer do Sal, é um dos destinos mais procurados por celebridades do mundo inteiro. Por exemplo, há cinco anos, os órgãos de informação nacionais e internacionais noticiavam que Maria Sharapova, campeã de ténis russa, fora uma das primeiras personalidades internacionais a chegar à Comporta no início daquela época balnear. Mas não somente esta personalidade gosta de rumar ao Sul de Portugal: a lista pode continuar com nomes como a cantora Madonna, o designer francês Philippe Starck, o estilista de sapatos Christian Louboutin, a produtora de vinhos Noemi Cinzano ou a designer têxtil americana Carolina Irving.

No entanto, neste fim de semana da Páscoa, foram Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, e a sua nova namorada, a antiga apresentadora norte-americana Lauren Sánchez, que fizeram furor nas redes sociais com imagens captadas na Comporta. «Quando finalmente chega o fim de semana e podes divertir-te e descobrir novas águas», lê-se numa das publicações de Sánchez através da qual partilhou fotografias do casal em território nacional.

Por este motivo, uma utilizadora do Instagram e seguidora questionou Sánchez se as fotografias eram de Seattle, nos Estados Unidos, tendo a antiga jornalista respondido que «é tão bonito quanto Seattle, mas não, é em Portugal». Para além disto, a figura pública deixou claro que estava «a descobrir novas águas» com o companheiro, sendo que, nas stories daquela rede social, Sánchez publicou igualmente uma imagem da escultura de Pietà que se encontra na Sé de Lisboa.

O Correio da Manhã adiantou que o fundador da Amazon e Sánchez viajaram ainda num veleiro de luxo e que contaram com a companhia dos amigos e da ex-piloto Joana Lemos e do seu marido, milionário italiano herdeiro da Fiat Lapo Elkann.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão juntos desde 2020. Em abril de 2019, o fundador da Amazon anunciou o fim do seu casamento de 25 anos com MacKenzie Scott e o divórcio entrou para a história como o mais caro de todos os tempos, tendo rendeu ao escritor 31,6 mil milhões de euros. No ano passado, Bezos anunciou que estava a abandonar a liderança da Amazon, sendo substituído pelo presidente executivo da Amazon Web Services, Andy Jassy.

O 2.º mais rico do mundo

No início do mês, o multimilionário Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, subira pela primeira vez ao primeiro lugar dos mais ricos do mundo na lista da Forbes de 2022, com uma fortuna calculada em 219 mil milhões de dólares (quase 200 mil milhões de euros). O empresário, nascido na África do Sul, tem sido mencionado diariamente nas notícias, por ter adquirido uma participação de 9,2% no Twitter. No segundo posto pode ser encontrado o também norte-americano Jeff Bezos – que ocupava até então o topo da lista –, com uma fortuna estimada em 171 mil milhões de dólares (157 mil milhões de euros). A fechar o pódio surge o francês Bernard Arnault e família, empresário da indústria da moda e retalho (158 mil milhões de dólares, ou seja, o equivalente a 145 mil milhões de euros).

Tendo uma diferença de 29 mil milhões para o último lugar do pódio, Bill Gates, fundador da Microsoft (129 mil milhões de dólares, portanto, 118 mil milhões de euros) surge na quarta posição, à frente do investidor Warren Buffett (118 mil milhões de dólares, isto é, 108 mil milhões de euros), que fecha o top-5 da Forbes.