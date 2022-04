O primeiro 25 de Abril sem restrições após dois anos de pandemia

O 48.º aniversário do 25 de Abril é assinalado esta segunda-feira de manhã na Assembleia da República com uma sessão solene, a primeira desde a pandemia que não obrigará a restrições.

A sessão solene tem início às 10h e vai contar com discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade, Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A data, pela primeira vez desde o início da pandemia, vai ser assinalada sem um limite de pessoas presentes e sem a obrigatoriedade do uso de máscara. À tarde as portas do Parlamento estão abertas ao público.