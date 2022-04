Harry assume que está "condenado" a ser careca

O príncipe Harry mostrou o seu sentido do humor ao brnciar com o facto de estar a perder cabelo, à semelhança do irmão, o príncipe William.

Em declarações a uma estação de televisão alemã, a propósito dos Invictus Games, o duque de Sussex fez uma piada sobre o atleta Bart van der Burg, quando este estava ser maquilhado na zona da testa. “Isso aí vai levar algum tempo”, brincou Harry. Mas não esperou pela resposta.

“Não vais ter de esperar muito", afirmou o atleta.

Harry concordou e ainda acrescentou: "Eu já estou… condenado".