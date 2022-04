Hospital Garcia de Orta alvo de ataque informático

O Hospital Garcia de Orta (HGO) foi alvo de um ataque informático durante a noite de segunda-feira. Segundo o anúncio da unidade hospitalar, o protocolo de segurança foi ativado de imediato.

Em comunicado, o HGO explica que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) foi contactado e está neste momento a acompanhar a situação.

A unidade hospitalar confirmou que estão a ser encetados todos os esforços para diminuir o impacto do ataque informático na sua atividade e para resolver o sucedido com a maior rapidez possível. De notar que o HGO não indicou se o normal funcionamento do hospital está a ser colocado em causa.

Várias empresas em Portugal já foram alvos de ataques informáticos apenas este ano. Em março, o Grupo Sonae ficou com o serviço online indisponível devido a um ciberataque, que demorou vários dias a ser resolvido.