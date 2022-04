Kim Kardashian volta a ser criticada por editar fotografia que deixa dúvida no ar

Os olhos dos seguidores mais atentos repararam que na fotografia que Kim publicou este domingo, à beira da piscina, tinha desaparecido uma parte do corpo da socialite.





O fantasma do Photoshop volta novamente a atacar Kim Kardashian. Mais uma vez a socialite é acusada de editar mal as suas fotografias que publica no Instagram.

Vestida com lingerie da sua marca Skims, Kim apareceu sem umbigo numa das fotografias. A caixa de comentários encheu-se com várias opiniões: “Esqueceu-se de deixar o umbigo”, “onde está o raio do umbigo?”, “o umbigo desapareceu?”. Houve mesmo quem quisesse iniciar o movimento Onde Está o Umbigo da Kim.

No entanto, na publicação não choveram apenas dúvidas ou afirmações sobre o umbigo da Kardashian, mas também vários elogios pelo facto de a influencer estar com um mínimo de maquilhagem.

"Esta é a imagem mais bonita que tenho visto dela desde que era jovem", lê-se nos comentários.