Vídeo do guarda-costas a perseguir Paris Hilton torna-se viral no Tik Tok

O guarda-costas de Paris Hilton atingiu o auge da sua fama com um vídeo que se tornou viral na rede social TikTok.

No vídeo, vê-se o guarda-costas a perseguir a socialite de 41 anos enquanto ela dançava livremente no festival Coachella. Mesmo vestido com uma roupa menos formal, adequada ao calor que se fez sentir no estado norte-americano da Califórnia, é possível perceber que o homem que estava a seguir Paris Hilton era de facto o seu segurança.

Paris Hilton também entrou na brincadeira com os internautas nas redes sociais, ao partilhar o vídeo na sua conta do Tik Tok com a seguinte descrição: “isto é um treino para acompanhar a rainha do sliv”.

Nesta publicação, que já tem milhares de gostos e partilhas, choveram comentários a elogiar Paris Hilton. “Isto é tão icónico Paris” e “Rainha do Coachella, nós amamos-te” são alguns dos comentários.