Marcelo cumpre 'promessa' de Costa e vai a Andorra no 10 de Junho

Chefe de Estado vai encontrar-se com comunidade portuguesa que representa 14% da população do principado.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também irá a Andorra, onde se encontrará com a comunidade portuguesa, na comemoração do 10 de Junho, que este ano será celebrado em Braga e Londres.

No site da Presidência, pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa prevê ausentar-se do país entre 10 e 13 de junho para ir a Londres e a Andorra.

Na mesma nota é referido que o chefe de Estado irá a Londres para participar nas comemorações do Dia de Portugal e a Andorra para um encontro com a comunidade portuguesa.

No início de fevereiro foi divulgado oficialmente que as comemorações do Dia de Portugal em 2022 decorrerão em Braga e junto das comunidades portuguesas no Reino Unido, tendo o constitucionalista Jorge Miranda sido designado presidente da respetiva comissão organizadora.

A inclusão de Andorra nas comemorações do 10 de Junho tinha sido ‘prometida’ por António Costa, em abril do ano passado, quando esteve no principado com Marcelo Rebelo de Sousa

“Tenho a certeza que, se não for para o ano, ainda durante o atual mandato do Presidente da República seguramente iremos celebrar aqui em Andorra o nosso 10 de Junho. Celebraremos com a presença do Presidente da República e, espero, também com a minha própria presença”, disse na altura o primeiro-ministro.

A comunidade portuguesa em Andorra é composta por perto de onze mil pessoas e representa cerca de 14% da população do principado.