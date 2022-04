Ponte estratégica entre Odessa e Roménia atingida pelas tropas russas

Este ataque causou a interrupção das ligações ferroviárias para as zonas da região de Odessa a oeste do estuário da Roménia.





Uma ponte estratégica que fazia a ligação entre a região de Odessa e o país da Roménia foi atingida pelas tropas russas, confirmaram os responsáveis oficiais ucranianos, esta terça-feira.

Oleksandr Kamyshin, responsável pela gestão dos caminhos de ferro estatais ucranianos, afirmou que a ponte que atravessa o estuário do rio Dniestre e que segue em direção ao mar Negro foi danificada pelos russos após um ataque com um míssil. No entanto, desta omissiva russa não resultaram feridos.

Este ataque causou a interrupção das ligações ferroviárias para as zonas da região de Odessa a oeste do estuário da Roménia, tendo sido seguido a uma série de bombardeamentos das forças bélicas russas a instalações ferroviárias ucranianas esta segunda-feira.

As novas ações militares acontecem depois de um responsável oficial russo afirmar, na semana passada, que o objetivo da Rússia é garantir o controlo total do Sul da Ucrânia e ainda assegurar um corredor em direção à região separatista russófona da Transnístria, onde a violência tem vindo a escalar desde o início desta semana.