Ameaça de bomba no edifício da Generali Seguros não passou de um falso alarme

Os trabalhadores do prédio da Generali Seguros evacuado na Avenida da Liberdade, esta terça-feira, já puderam regressar ao edifício, depois da Polícia de Segurança Pública (PSP) ter verificado que ameaça de bomba não continha qualquer perigo.

"O perímetro foi reaberto e as pessoas já puderam regressar ao trabalho" pelas 16:05, indicou uma fonte do Comando Metropolitano da PSP (Cometlis) à agência Lusa.

O prédio daquela seguradora foi evacuado ao início da tarde, após a empresa ter recebido um telefonema a informar de uma suposta ameaça de bomba, pelo que foi encaminhada para o local uma equipa de inativação de engenhos explosivos.

Foi encontrado no primeiro piso do edifício pelas autoridades um conjunto de pacotes “de origem desconhecida”, no entanto, após uma análise, foi possível verificar a “inexistência de perigo”.

No local estiveram também elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).