26 de abril 2022 às 17:59

Trump afirma ter "ameaçado" Putin sobre a Ucrânia garantindo que teria sido capaz de evitar a invasão russa

Nas últimas semanas, Donald Trump e os seus aliados do Partido Republicano têm insistido, que o antigo presidente “ter-se-ia apresentado como um oponente mais duro a Putin no cenário mundial do que Joe Biden”.