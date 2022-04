João Leão e reitora do ISCTE serão ouvidos no Parlamento sobre caso do financiamento público

O antigo ministro das Finanças João Leão e a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, vão ser ouvidos no parlamento devido ao dinheiro público que serviu de financiamento para um projeto de um centro de investigação daquela universidade.

Foi o grupo parlamentar do PSD que apresentou o requerimento, tendo sido impulsionado pelas notícias publicadas pelo jornal Público sobre o processo de financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

"O requerimento foi votado a favor por unanimidade. No nosso entendimento este é um assunto relevante e é do interesse público que se possa ouvir os próprios", apontou Tiago Estêvão Martins.

Note-se que João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de sair do Governo.

João Leão e a reitora do ISCTE indicaram àquele jornal que "a negociação e solicitação [do financiamento] resulta sempre do Ministério e membros do governo respetivos, neste caso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)", rejeitando assim qualquer intervenção direta do ex-ministro.