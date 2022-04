27 de abril 2022 às 08:46

Efemérides de 27 de Abril (2022)

1928 - Oliveira Salazar (1889-1970), ainda antes de se fazer com o Poder total (1932-68), em 1932 como Presidente do Conselho, assumiu há 74 anos a pasta das Finanças no IV Governo da Ditadura.