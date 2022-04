27 de abril 2022 às 09:35

Psiquiatra que assina relatório médico de Rendeiro foi condenado por violar paciente grávida

Psiquiatra que assinou relatório médico de João Rendeiro foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por ter violado no seu consultório uma paciencite grávida de oito meses com depressão.