Português morto a tiro em França à frente da mulher e dos filhos

Um agricultor português, de 32 anos, residente em França foi baleado na cabeça, esta segunda-feira, em Buzet-sur-Baïse.

A vítima estaria a regressar de uma festa, acompanhado pela mulher e pelos filhos, e, quando saiu do carro à porta de casa, pouco depois da meia-noite, foi morto a tiro, confirmou o presidente da câmara da cidade francesa onde vivia a família.

A resposta das equipas de socorro foi imediata, mas o homem não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local.

Na mesma noite, as autoridades francesas detiveram dois suspeitos e na tarde seguinte um terceiro, todos de nacionalidade portuguesa, que ficaram em prisão preventiva, segundo a AFP.

As causas do homicídio não são ainda conhecidas e as autoridades continuam a investigar o caso.