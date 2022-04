Morreu Andrew Woolfolk, saxofonista da banda Earth, Wind & Fire

Andrew Woolfolk, saxofonista da banda Earth, Wind & Fire, morreu na segunda-feira, aos 71 anos. A notícia foi anunciada por Philip Bailey, colega da banda, que deixou uma mensagem no Instagram. A causa da morte do artista ainda não foi divulgada, mas sabe-se que o músico lutava contra uma doença há seis anos.

Os dois artistas andaram na escola e "rapidamente se tornaram amigos e companheiros de banda", disse Philip Bailey. "Perdemo-lo hoje [25 de abril], depois de mais de seis anos doente", acrescentou. Agora, ficam as "grandes lembranças".

Andrew Woolfolk nasceu no Texas, em 1950, e entrou para a banda em 1972, três anos após o grupo ter sido formado. Não foi preciso muito tempo para que a banda conseguisse alcançar a fama por todo o mundo, tendo ganho seis Grammy's e vendido dezenas de milhões de discos nos na década de 1970 e início dos anos 80.

Os seus grandes êxitos são "September" e "Boogie Wonderland", mas o som do saxofone de Woolfolk não fica por aí. Além de “September” e “Boogie Wonderland”, o saxofone de Woolfolk também pode ser ouvido em dezenas de outros sucessos da banda, incluindo “Let’s Groove”, “That’s the Way of the World” e “After the Love Has Gone”. Ele também tocou flauta e percussão em várias composições.

"Ele fez a transição para a eternidade, desta terra dos moribundos para a terra dos vivos", escreveu ainda Bailey. "Grandes memórias. Grande talento. Engraçado. Competitivo. Rápido. E sempre a estilizar".