Jennifer Lopez exige sexo quatro vezes por semana a Ben Affleck em acordo pré-nupcial

Esta é a segunda tentativa de Ben Aflleck e Jennifer Lopez darem uma hipótese ao casamento, talvez por isso o casal não queira deixar nada ao acaso.

Foi a própria atriz e cantora quem anunciou o noivado, no início do mês, nas redes sociais, onde exibiu um anel de noivado com uma esmeralda, uma peça cujo valor chega aos 10 milhões de dólares.

Agora, a nova informação que tem feito as delícias da imprensa cor-de-rosa norte-americana é o facto de Jennifer Lopez estipular por escrito que pretende ter relações sexuais com Ben Affleck pelo menos quatro vezes por semana.

A condição da atriz fará parte do acordo pré-nupcial, para o qual ambas as partes terão definido cláusulas, incluindo esta sobre a vida íntima do casal.

O assunto tem sido tema recorrente nas redes sociais e a opinião dos fãs divide-se, entre os que consideram a exigência de Lopez um exagero e os que defendem não ser de todo estranho que o casal combine estes pormenores previamente, até como forma de manter a ‘chama acesa’ durante o casamento.