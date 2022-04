Homem detido no Barreiro com mais de 300 doses de haxixe

Um homem de 47 anos foi detido no Barreiro na sequência de uma operação conjunta entre a Esquadra da Divisão do Barreiro e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) num estabelecimento de restauração e bebidas naquela cidade.

De acordo com um comunicado enviado às redações pelo Comando Distrital de Setúbal, das diligências realizadas resultou, não só a detenção do indivíduo como também a apreensão de 302,8 doses de Haxixe, um bastão extensivel 54cm, uma navalha de 16.5cm (5.5cm lâmina), uma faca de talho de 36cm (24cm lâmina), um machado de 33.5 cm, um cabo eléctrico de 65cm, 2.143€ em numerário, um telemóvel, duas balanças de precisão, um alguidar com 244.28gr de tabaco, dois petardos, um cofre e duas máquinas de jogo de fortuna ou azar no valor de €3000,00.

A autoridade adianta que "o detido recolheu aos quartos de detenção a fim de ser presente a autoridade judiciaria para aplicação de medidas de coação, tendo sido aplicada a medida de apresentações semanais na Esquadra da área da sua residência".

Durante o fim-de-semana, as esquadras da divisão policial do Barreiro procederam à detenção de mais 19 pessoas, nomeadamente pelos crimes de condução sem habilitação legal, tráfico de estupefacientes, condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,20g/l, detenção ou tráfico de armas proibidas, contrafação e desobediência por recusa de efetuar teste de álcool.

Resultantes da prática destes crimes foram apreendidas duas armas brancas, 931,54 doses de haxixe e uma arma de calibre 6,35mm e 8 munições.