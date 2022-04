Aberta investigação sobre deputado conservador que alegadamente assistiu pornografia no parlamento britânico

O Partido Conservador afirmou esta quarta-feira que está a investigar relatos sobre um deputado seu que estaria a ver pornografia no seu telemóvel na Câmara dos Comuns.

Deputadas conservadoras encontraram-se na segunda-feira com Chris Heaton-Harris, líder do partido, para reclamar do sexismo presente no parlamento inglês, e com uma delas alegando que um colega estava assistir pornografia ao seu lado, na Câmara dos Comuns, segundo escreve o The Guardian.

O grupo de deputadas partilhou as alegadas experiências sexistas dos seus colegas do partido, apelando a Harris que tome medidas.

Para além da queixa, as parlamentares miraram ainda contra três ministros que estarão sujeitos a inquéritos sobre comportamentos sexuais impróprios, tal como noticiou o Sunday Times, ao escrever que 56 parlamentares tinham sido encaminhados para o Independent Complaints and Grievance Scheme (Esquema Independente de Reclamações e Queixas) por más práticas sexuais.

"Este comportamento é totalmente inaceitável e medidas serão tomadas", disse um porta-voz de Chris Heaton-Harris.