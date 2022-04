Conselho de Disciplina abre inquérito ao Portimonense para averiguar jogo frente ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu, esta quarta-feira, um inquérito ao Portimonense para averiguar a veracidade sobre o plantel apresentado pela equipa do algarve no jogo frente ao FC Porto, no qual perdeu por 7-0.

"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 18 de abril de 2022, tendo por objeto apuramento de factualidade relacionada com eventual apresentação de equipa inferior em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN. O processo foi enviado, dia 22 de abril de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", anuncia o comunicado da FPF.

Após o apito final, o Portimonense foi acusado de “entregar” o jogo aos ‘dragões’, que aconteceu na 30.º jornada, na qual o Sporting defrontou o Benfica.

O treinador Paulo Sérgio justificou-se no final da partida, ao dizer que as mudanças no plantel se deviam a várias ausências por leões e castigos na equipa, e que o clube não tinha "condições minímas para ser mais competitivo". No entanto, o caso será alvo agora de uma investigação pela federação.