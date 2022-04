Rússia suspensa da Organização Mundial do Turismo

A Rússia foi esta quarta-feira suspensa, ainda que de forma temporária, da Organização Mundial do Turismo (OMT), momentos após aquele país ter anunciado a saída da organização. A suspensão foi aprovada com 78,4% dos votos registados, ou seja, 40 votos a favor e 11 contra.

Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT, disse que os estatutos da organização são "claros" e incluem o respeito pelos direitos humanos. "Só os membros que cumprem isso podem fazer parte da OMT", referiu.

A suspensão faz com a Rússia fique impedida de exercer os seus direitos, como participar nas reuniões da OMT, e só será levantada quando se verificar uma "mudança na política da Federação Russa".

UNWTO Members have made their voices heard and decided to suspend Russia from UNWTO membership.



The message is clear: Actions will always have consequences. Peace is a fundamental human right. Guaranteed to all. Without exception. pic.twitter.com/Bt4lkI7vbc