Quadro de singulares no Estoril Open sem portugueses após derrota de Nuno Borges

Nuno Borges foi o último português a ‘cair’ no Estoril Open, deixando o quadro de singulares do torneio sem representação nacional. Frente a Frances Tiafoe, na segunda ronda do torneio, Nuno Borges, número dois português que recebeu um wild card para jogar no quadro principal, foi derrotado pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6, 6-0, ao fim de uma hora e 57 minutos.

Desta forma, e após a derrota frente ao 29.º tenista classificado no ranking mundial da ATP, Nuno Borges repetiu o resultado alcançado no ano passado no Clube de Ténis do Estoril.

Para trás ficaram também, neste torneio, João Sousa, que foi eliminado na primeira ronda pelo argentino Sebastián Báez.