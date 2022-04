António Guterres: "A guerra é um absurdo no século XXI"

António Guterres já cehgou a Borodyanka, nas imediações de Kiev. O secretário geral das Nações Unidas vai reunir com o presidente ucraniano mas optou por visitar primeiro um dos locais que, tal como Bucha, foi deixado pelas tropas russas com corpos de civis nas ruas e em valas comuns.

No local, o responsável disse que "a guerra é um absurdo no século XXI", imaginado a sua própria família no massacre decorrido naquela cidada: "Vejo as minhas netas a fugir em pânico, parte da família talvez morta", afirmou, acrescentando o seu coração "está naturalmente com as vítimas".

Guerre en Ukraine: le secrétaire général de l'ONU António Guterres

est arrivé à Borodyanka pic.twitter.com/W9h0ENX42D — BFMTV (@BFMTV) April 28, 2022