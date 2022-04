Guterres no Leste

E, com efeito, repentinamente, gente que nem falara do assunto, apareceu agora a achar que a visita de Guterres peca por tardia. Suponho que tão tardia, como as tais reacções.





Talvez por ter sido empurrado, António Guterres lá foi a Moscovo e à Ucrânia

Para se limitar a ouvir as baboseiras de Putin e seus apaniguados. Talvez ele antes não lhe ocorresse ter ido lá, por achar que não valia a pena. Mais vale tarde do que nunca.

E, com efeito, repentinamente, gente que nem falara do assunto, apareceu agora a achar que a visita de Guterres peca por tardia. Suponho que tão tardia, como as tais reacções.

Mas talvez faça parte das suas funções ir lá ouvir baboseiras, e oferecer os bons ofícios da ONU para uma paz impossível – porque quem fez a guerra não a quer ainda.

E Lavorv (cuja credibilidade é actualmente de zero) ameaça ainda com uma 3ª Guerra Mundial? E Guterres protesta ou acha mal? Pois vamos a ela e ver se alguém escapa. Enquanto estiverem no Poder de Países com energia nuclear pessoas que brincam com guerras nucleares, não haverá paz possível – até o PCP acabará por concordar com isso. Ou talvez não interesse.

Quanto a Putin, veremos que mais ataques relâmpagos terá contra o resto do Mundo, depois de cortar o fornecimento de gás russo a alguns vizinhos, que se tinham esquecido de tomar a iniciativa eles. Seria bom que se lhes seguisse algum maior, como a Alemanha. Para a UE se ir preparando melhor.

E eu continuo a acreditar que pelo menos os saxões acabarão por perceber isso. Nesse caso, parece que quanto mais tarde pior. Ou talvez seja precisa maior preparação de outras partes.