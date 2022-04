Efemérides de 28 de Abril (2022)

2005 - Foi aprovada há 17 anos (Governo de Sócrates) a proposta de alteração ao Rendimento Social de Inserção que retomou regras do Rendimento Mínimo Garantido.





1738 Clemente XII (1652-1740, entronizado em 1730) publicou há 284 anos a bula In Eminenti, condenando a Maçonaria cuja organização secreta lhe permitia então ser um Poder maior do que o papal dentro da Igreja.

1886 Foi inaugurado há 136 anos o Monumento aos Restauradores de 1640.

1911 O Juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa pronunciou há 111 anos sentença favorável ao requerimento que a médica Carolina Ângelo apresentara, na comissão recenseadora do 2.º Bairro (Lisboa), pedindo para ser incluída nos cadernos eleitorais – num grande passo em frente do feminismo.

1932 Foi anunciada há 90 anos uma vacina contra a febre amarela para uso em humanos.

1945 Benito Mussolini (o líder fascista italiano) e a sua amante, Clara Petacci, foram executados há 77 anos, em finais da II Guerra, no mesmo dia em que Hitler se casou com Eva Braun no seu bunker de Berlim.

1986 A URSS, já liderada por Gorbatchev, admitiu finalmente há 36 anos a ocorrência de um acidente na central de energia nuclear de Chernobyl (verificado na antevéspera), minimizando a dimensão do desastre.

1995 A Procuradoria-Geral da República ordenou há 27 anos a reabertura do Caso Camarate (desastre que em Dezembro de 1980 vitimara o então primeiro-ministro social-democrata Sá Carneiro).

2001 O milionário norte-americano Dennis Tito (n.1940) tornou-se há 21 anos no primeiro turista espacial do mundo.

2005 Foi aprovada há 17 anos (Governo de Sócrates) a proposta de alteração ao Rendimento Social de Inserção que retomou regras do Rendimento Mínimo Garantido.

2016 O Reino Unido anunciou há 6 anos que suspenderia a ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do FMI e do Banco Mundial, depois da divulgação de 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos escondidos.

2021 A Parker Solar Probe da NASA tornou-se há 1 ano a primeira nave espacial a cruzar o limite crítico de Alfvén, a atmosfera externa do Sol.