Howard Stern chama narcisista a Johnny Depp

Howard Stern acredita que Johnny Depp está a "exagerar" na maneira como está a responder às questões que lhe têm sido colocada em tribunal no âmbito do processo por difamaçao que abriu contra Amber Heard, sua ex-mulher.

O radialista não fica por aí e acusa o ex-Pirata das Caraíbas de ser narcisista: “Na escala do narcisismo, acho que o Johnny Depp é um grande narcisista - e o que quero dizer com isto é que ele pensou: 'vou levar isto à televisão, porque sou muito persuasivo e tão esperto, sou um homem tão bom'”, referiu no ‘The Howard Stern Show’.

Stern acredita ainda que o ator ia escrevendo aquilo que dizia à medida que o julgamento decorria e criticou a decisão de Depp de filmar as audiências e as tornar públicas. “Não vai correr bem. Não vai correr bem para ti, nem para ela. Não vai correr bem para ninguém. Parecem duas crianças a discutir”, afirmou.