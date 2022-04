Olivia Wilde recebe intimação relacionada com a guarda dos filhos quando está em palco

A atriz Olivia Wilde foi surpreendida na manhã de terça-feira quando se encontrava em palco no evento CinemaCon para a apresentação do filme "Don't Worry Darling" e lhe foi entregue um envelope misterioso.

A dúvida ficou no ar mas em dois dias rapidamente se desfez. Dentro do envelope encontrava-se uma intimição relacionada com a guarda dos seus filhos.

Os documentos são referentes a um processo aberto por Jason Sudeikis, o seu ex-namorado, escreve o Deadline, que sublinha que os atores, separados desde 2020 têm dois filhos em comum: Otis, de oito anos, e Daisy, de cinco.

A atriz não sabia o que continha o envelope até o abrir, tendo inclusive chegado a perguntar se era um guião. Também o ex-noivo não sabia que Olivia seria notificada naquele dia ou aquela hora.

De acordo com fontes próximas do ator em declarações à Variety, este terá ficado desagradado com o sucedido, garantido que se soubesse o que iria acontecer, "nunca toleraria que ela fosse intimada de uma maneira tão inadequada".

A CinemaCon já reagiu ao caso, dizendo que vai rever os protocolos de segurança de modo a "proteger a integridade" dos parceiros e artistas que marquem presença no evento.