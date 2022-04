PSD. 7.ª formação para mulheres junta Rio, Montenegro e Moreira da Silva

Os dois candidatos à liderança do PSD e Rui Rio participam no sábado, em Gaia, na Academia de Formação Política para Mulheres do PSD.





Arranca esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia, a 7.ª Academia de Formação Política para Mulheres do PSD. A ação de formação, que decorre até domingo, dia 1, é organizada pelo Instituto Francisco Sá Carneiro, bem como pelo próprio PSD e pelas Mulheres Social-Democratas, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, que “desenvolveram um conjunto de iniciativas destinadas a melhorar e aprofundar a formação política das mulheres social democratas”, informa o comunicado.

A Academia vai ainda ser palco de uma curiosa particularidade: no sábado, ainda que não simultaneamente, Rui Rio, ainda presidente do partido, e os dois candidatos à liderança ‘laranja’, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, estarão presentes no evento. Às 17h, Montenegro e Moreira da Silva vão subir ao palco para a palestra - “Os valores da Social Democracia”, seguindo-se um Jantar-Debate intitulado “Portugal, o Presente e o Futuro”, com Rui Rio como orador.

“Também nesta academia, no dia 30 de abril, foram convidados os dois candidatos à presidência do PSD para apresentarem os seus programas e responderem às questões que serão colocadas pelas formandas. O tempo de intervenção será de uma hora para cada candidato”, diz Lina Lopes, Presidente da Academia de Formação Política, Deputada à Assembleia da República e Embaixadora de Portugal na Women Political Leaders, em comunicado.

“A formação política na área do género, como acontece nas áreas da juventude, trabalho e autárquica, tem particularidades que têm sido objeto de vários estudos europeus e internacionais. Assim as MSD - Mulheres Social Democratas levam a cabo mais uma formação política destinada especificamente a mulheres”, continua, garantindo: “Contamos com um painel de oradoras/os e formadoras/os que serão uma mais-valia na formação na área da política, da liderança, da economia, do diálogo social e das questões de género.” Além dos oradores já referidos, a Academia contará também com a presença de figuras de fora do universo ‘laranja’, como Francisco Assis, antigo eurodeputado socialista e Presidente do Conselho Económico e Social.

“As destinatárias são mulheres social-democratas, que pretendem potenciar a capacidade de intervenção e uma participação mais ativa, não apenas no âmbito do PSD, mas sobretudo na vida política, económica e social do país”, conclui ainda Lina Lopes em comunicado.