Efemérides de 29 de Abril (2022)

711 As tropas mouras lideradas por Tariq ibn Ziyad (670-720, um provável escravo libertado) desembarcaram em Gibraltar há 1311 anos, dando início à invasão islâmica da Península Ibérica (e ao chamado Al-Andalus, que se manteve mais duradouramente por terras de Espanha).

1826 D. Pedro IV de Portugal (Imperador Pedro I do Brasil, 1798-1834) outorgou há 196 anos a Carta Constitucional portuguesa.

1947 A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa foi invadida há 75 anos pela polícia de choque, para dominar os protestos dos estudantes à ditadura do Estado Novo.

1992 Eclodiram há 30 anos tumultos raciais em Los Angeles, com a absolvição de quatro polícias brancos que tinham espancado um condutor negro, em 1991 (demasiado repetitivo nos EUA).

1997 Foi criada há 25 anos a Rede Ferroviária Nacional, REFER, para a gestão da infraestrutura ferroviária.

2001 A Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa retirou há 21 anos do fundo do rio Côa as primeiras das 60.000 garrafas de vinho envelhecido debaixo de água.

2004 Paulo Macedo, então quadro do BCP e actual presidente da CGD, foi nomeado há 18 anos director-geral dos Impostos, depois da demissão do seu antecessor naquele cargo, Armindo de Sousa Ribeiro, iniciando ali a sua fulgurante carreira pública, que já passou por ministro de Passos Coelho, antes da presidência da CGD.

2011 O Príncipe Guilherme de Gales, herdeiro depois do Pai do trono britânico, casou-se há 11 anos com Catherine Middleton na Abadia de Westminster, e já teve filhos.

2019 A ONU alertou há 3 anos para a necessidade de actuar com urgência, a fim de evitar uma potencial crise pela resistência aos antibióticos, assunto a que muitos médicos portugueses não têm sido sensíveis..

2021 Em Arouca (Portugal), inaugurou-se há 1 ano a ponte pedonal mais comprida do mundo, a cruzar o Rio Paiva, numa distância de 516 metros.