Vídeo mostra pânico no aeroporto após família tentar embarcar com bomba não detonada em Israel

Uma família norte-americana tentou embarcar num avião no Aeroporto Internacional Ben Gurion, esta quinta-feira em Israel, com uma bomba não detonada e lançou o caos.

O Telegraph escreve que a bomba, que a família queria trazer como “lembrança”, foi encontrada durante o check-in, tendo as autoridades ordenado de imediato a evacuação do espaço.

Num vídeo, partilhado nas redes sociais, pode ver-se o pânico das pessoas que estavam no aeroporto, houve quem se escondesse por baixo de bancos, outros rastejavam, devido ao receio de uma possível explosão.

A família foi depois autorizada a embarcar, mas só depois de ter sido interrogada pela equipa de segurança, garantiram as autoridades do aeroporto.

Bomb scare at Ben-Gurion Airport in Israel! 🇮🇱 An American family arrived for their flight with an unexploded shell from the Golan Heights, which they apparently wanted to bring back as a souvenir. What were they thinking? Via @stanvdmaarel

pic.twitter.com/J6fwcvx1Eb