Morreu Joanna Barnes

Morreu sexta-feira a atriz Joanna Barnes. Tinha 89 anos.

Joanna Barnes é especialmente conhecida pelos seus papel de Vicky Robinson no filme "The Parent Trap", produzido em 1961, com um remake feito em 1998.

A atriz morreu em casa, na Califórnia, confirmou ao Deadline a amiga Sally Jackson.

Além do seu papel em "The Parent Trap", a participou noutros filmes como "Home Before Dark", "The War Wagon" e "Spartacus".

É ainda de destacar a sua nomeação para um Globo de Ouro pela sua interpretação de Gloria Upson, no filme de 1958 Auntie Mame, de 1958.