OMS visita Portugal no âmbito de projeto pioneiro

A "iniciativa pretende reforçar a partilha de recursos da saúde com parceiros das áreas do ambiente, saúde animal, defesa, administração interna, igualdade de género, entre outras, no âmbito da preparação e resposta a emergências de saúde pública", explica DGS.





Uma equipa da Organização Mundial da Saúde vai estar a visitar Portugal entre segunda-feira, dia 2 de maio, e sexta-feira, dia 6, no âmbito da iniciativa Universal Health and Preparedness Review (UHPR), na qual Portugal é um país piloto.

Num comunicado enviado às redações, a Direção-Geral da Saúde (DGS) explica que a "iniciativa pretende reforçar a partilha de recursos da saúde com parceiros das áreas do ambiente, saúde animal, defesa, administração interna, igualdade de género, entre outras, no âmbito da preparação e resposta a emergências de saúde pública".

O objetivo é "afinar os instrumentos globais para avaliação da capacidade dos Estados membros das Nações Unidas, que contribuem para uma melhor resposta universal aos desafios que as emergências de saúde pública têm representado nos últimos anos", adianta a autoridade de saúde.

Decorre amanhã a sessão inaugural da visita, no auditório do Infarmed, que vai contar com o subdiretor-geral para a área de preparação para emergências na sede da OMS, Jaouad Mahjour, o diretor do programa das emergências da OMS Europa, Geral Rockenschaub, e a diretora para a Segurança em Saúde na sede da OMS, Stella Chungong.

De acordo com a DGS, vão ser "desenvolvidos grupos de trabalho com instituições dos diferentes setores, e realizadas visitas às regiões do Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, prevendo-se a apresentação dos resultados preliminares desta visita no dia 6 de maio, no auditório do Infarmed".

A autoridade de saúde portuguesa considera que a visita da OMS se torna oportuna "num momento de reflexão sobre a pandemia e as lições aprendidas, que permitirá reforçar os mecanismos, recursos, equipamentos e processos intersectoriais com impacto positivo na resposta a emergências de saúde pública".

Os resultados vão ser apresentados na Assembleia Mundial da Saúde.