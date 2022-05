Apresentador russo ameaça Reino Unido: "Um único lançamento, Boris, e não há mais Inglaterra"

Dmitry Kiselyov, um apresentador de televisão russo, apoiante do Kremlin, afirmou este fim de semana, em direto, que a Rússia tem a capacidade de afogar aquele país "de uma ver por todas" com um míssil nuclear.

"O que acontecerá após as palavras de Boris Johnson sobre um ataque de retaliação? Em geral, na Grã-Bretanha eles parecem estar a divagar. Por que ameaçam a vasta Rússia com armas nucleares quando eles são apenas uma ilha?", questionou o apresentador. O Reino Unido é "tão pequeno" que um míssil Sarmat é "suficiente para afogá-lo de uma vez por todas". E rematou: "Um único lançamento, Boris, e não há mais Inglaterra".

A ameaça surge como uma resposta a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que prometeu retaliar caso a Rússia lançe um ataque contra os paises da NATO.

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes



This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles"