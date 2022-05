Chefe do Exército russo esteve na frente de combate no Donbass

Informação é avançada por um alto funcionário do Departamento de Defesa (Pentágono) dos Estados Unidos da América (EUA), que prestou as declarações de forma anónima.





Valery Guerassimov, chefe do Estado-Maior do Exército russo, esteve na semana passada na frente de combate na região do Donbass.

A informação é avançada por um alto funcionário do Departamento de Defesa (Pentágono) dos Estados Unidos da América (EUA), que prestou as declarações de forma anónima. "O que podemos confirmar, é que sabemos que durante vários dias na semana passada esteve no Donbass."

Sublinhe-se que Anton Guerashchenko, assessor do ministro do Interior ucraniano, reportou no domingo que vários oficiais russos foram atingidos por uma "explosão" em Izium, no leste da Ucrânia, acrescentando que o general Valery Guerassimov estava no local.

Já Viktor Androussiv, outro assessor do Ministério do Interior ucraniano, disse á televisão ucraniano que o general não sofreu ferimentos. "Temos a confirmação de que ele esteve lá, na região de Izium (...). Temos algumas confirmações de que ele não ficou ferido", referiu.

A mesma fonte do Pentágano, contudo, apenas confirma a presença de Guerassimov.

.