Homem mata mulher com três tiros em Ponte de Lima

Um mulher de 35 anos morreu, esta terça-feira, na casa onde morava com o marido, de 30 anos, na freguesia de Correlhã, em Ponte de Lima, depois de o companheiro a atingir com três tiros. O casal tinha em comum dois filhos, uma jovem de 14 anos e um menino de 3 anos.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários à agência Lusa os disparos ocorreram num cenário de violência doméstica, tendo o alerta sido dado pelas 8h30.

O comandante Carlos Lima adiantou ainda que, pelas 9h18, o agressor se encontrava a ser submetido a manobras de reanimação por apresentar também ferimentos causados por arma de fogo - de acordo com o Correio da Manhã, o homem terá tentado cometer o suícidio com a mesma arma com que cometeu o crime.

No local esteve uma Viatura de Emergência Médica (VMER), a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a GNR, num total de oito operacionais e quatro viaturas.