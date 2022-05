Nova greve no Metro de Lisboa esta quarta-feira

Funcionários do Metropolitano de Lisboa vão voltar a realizar uma greve parcial esta quarta-feira, dia 4 de maio, entre as 6h30 e as 9h00.

Em comunicado, "o Metropolitano de Lisboa (ML) informa que, por motivo de greve convocada pelas Organizações Sindicais representativas dos trabalhadores do ML, para o dia 4 de maio (4.ª feira), a empresa prevê a paralisação do serviço de transporte das 06h30 às 09h e retoma da circulação de comboios a partir das 09h30".

A empresa, "agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os inconvenientes causados".

Recorde-se que, já na última sexta-feira, dia 29 de abril, os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa fizeram uma greve parcial, só tendo o serviço sido retomado depois das 9h30.